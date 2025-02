Roglic na 'Algarvia': "Passou muito tempo desde que estive aqui. Temos de começar em algum lado, não?"

Primoz Roglic encara a Volta ao Algarve como uma oportunidade para começar a "ligar tudo" na Red Bull-BORA-hansgrohe, com o ciclista esloveno a prometer apenas que tentará fazer o seu melhor na 51.ª edição que arrancou esta quarta-feira.

Avesso a entrevistas – já tinha faltado à conferência de imprensa de apresentação da prova na segunda-feira –, 'Rogla' dispensou pouco mais de um minuto aos jornalistas à partida da primeira etapa, em Portimão, e não abriu o jogo quanto às suas ambições para a 51.ª edição da corrida que venceu em 2017.

"Temos muita gente nova, é bom começar a 'ligar' tudo. Esse é o principal objetivo", limitou-se a dizer.

De sorriso no rosto e visivelmente bem-disposto, o tetracampeão da Vuelta e vencedor do Giro2023 não se alongou em explicações sobre o porquê de ter escolhido a 'Algarvia' para arrancar uma época em que estará na Volta a Itália e, depois, no Tour.

"Passou muito tempo desde que estive aqui. Temos de começar em algum lado, não?", disparou, numa das suas habituais respostas desconcertantes.

O esloveno da Red Bull-BORA-hansgrohe queria apenas começar a época e iniciar a sua primeira corrida, embora tenha revelado que o contrarrelógio da última etapa, que termina no alto do Malhão, tenha pesado na sua decisão de regressar ao Algarve, onde também foi quinto na geral em 2016.

"O mais importante é tentar conectar tudo, temos muita gente nova e temos de começar a trabalhar juntos. Todos treinamos juntos, mas em corrida é diferente. Todos queremos dar o nosso melhor", garantiu.

Já a fugir dos jornalistas que o rodeavam, o ciclista de 35 anos prometeu "uma boa corrida" ao público nacional, que a ele ficou rendido nas etapas portuguesas da última Volta a Espanha.

"Tentaremos fazer o nosso melhor. Espero que desfrutem do espetáculo", concluiu.

A 51.ª Volta ao Algarve já está na estrada, com os 174 ciclistas presentes a cumprirem 192,2 quilómetros entre Portimão e Lagos, onde a chegada está prevista para as 16:48.