Jaime Faria derrota 55 do mundo e avança no Rio de Janeiro

O português Jaime Faria derrotou Jaume Munar, número 55 do mundo, no torneio do Rio de Janeiro, no Brasil.

O tenista luso, de 21 anos, conseguiu uma importante vitória na carreira e está nos quartos de final do torneio, que é um ATP 500.

O atual número 107 do mundo ganhou com os parciais 6-4, 2-6 e 6-3.

Jaime Faria vai agora defrontar o argentino Ugo Carabelli, atual número 91 do ranking mundial.

Na segunda-feira, com a atualização do ranking, Jaime Faria vai subir, pela primeira vez, ao top100.