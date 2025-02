"Não houve qualquer favoritismo, o Jannik Sinner sente que foi tratado de forma muito dura", diz advogado

O advogado do tenista italiano Jannik Sinner negou esta quinta-feira que tenha existido favorecimento no caso de doping do líder do ranking mundial, que foi suspenso por três meses, após um acordo com a Agência Mundial Antidopagem (AMA). Depois de no sábado ter sido anunciado o acordo entre Sinner e AMA, vários tenistas, entre os quais o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos de torneios do Grand Slam, criticaram os termos, dizendo não acreditar num desporto limpo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “São muito injustas [as críticas]. Ele passou todo este processo desde o início cumprindo todas as regras. E não houve qualquer favoritismo. Acontece que todas estas circunstâncias foram muito peculiares. Ele sente que foi tratado de forma muito dura”, disse Jamie Singer, em declarações à SkySports.

O advogado lembrou que houve “um tribunal independente que decidiu que não deveria ser aplicada qualquer sanção”, mas que, mesmo assim, aconselhou Sinner a aceitar o acordo com a AMA. “Demorou um pouco a fazê-lo perceber de que aceitar o acordo com a AMA era a coisa correta a fazer, em vez de percorrer todo o processo no TAS (Tribunal Arbitral do Desporto)”, referiu Singer. No sábado, a AMA suspendeu por três meses, até 4 de maio, Jannik Sinner na sequência do acordo com a Agência Mundial Antidopagem (AMA), motivado por dois controlos positivos do líder do ranking mundial.