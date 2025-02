Jaime Faria perde no Rio de Janeiro

O tenista Jaime Faria foi eliminado nos quartos de final do torneio do Rio de Janeiro, ante o argentino Camilo Ugo Carabelli, o que deixa a competição sem lusos em prova.

Jaime Faria, 107.º do “ranking” mundial, perdeu por 7-6 e 6-4, em 1h56, perante um adversário que é o 91.º ATP.

Os dois jogadores chegaram ao quadro principal deste torneio ATP500 como 'lucky losers' da fase de qualificação, tendo chegado até aos 'quartos'.

Faria foi eliminado na fase de qualificação e entrou no quadro principal como 'lucky loser' face à desistência do italiano Lorenzo Musetti.

Apesar da derrota, Jaime Faria já tinha garantido, com o apuramento para os 'oitavos', que se vai tornar o oitavo tenista luso a atingir o 'top 100' da hierarquia mundial, estando, para já, projetado para saltar para a 87.ª posição.

Portugal já não tem nenhum jogador no Rio de Janeiro, já que na quinta-feira Francisco Cabral, com o holandês Jean-Julien Rojer, foi eliminado nos quartos de final de pares, ante os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo.

Cabral e Rojer perderam por 6-4 e 6-3, em 1h19, num torneio em que também vieram da qualificação e venceram um encontro no quadro principal para integrar as oito melhores duplas na terra batida do Rio.