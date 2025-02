Joel Parkinson, antigo campeão do mundo, vai estar no Capítulo Perfeito

O australiano Joel Parkinson, antigo campeão do mundo de surf, vai estar em ação no Capítulo Perfeito, prova que decorre no sábado na praia de Carcavelos, em Cascais, anunciou a organização, que ajustou a lista final.

"Contar com a participação do Joel Parkinson, uma das maiores referências do surf australiano e mundial, é algo que também nos deixa muito contentes e nos dá garantias de podermos proporcionar um grande espetáculo a todas as pessoas que se deslocarem à praia de Carcavelos no sábado", destacou em comunicado Rui Costa, organizador do evento.

Além de apresentar o convidado especial "Parko", de 43 anos, que venceu o circuito de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) em 2012, a organização anunciou alterações na lista final de 16 competidores portugueses e internacionais.

"Devido a constrangimentos de última hora, motivados por limitações logísticas e diferenças de fuso horário, novos surfistas foram confirmados, levando a organização a apresentar uma lista de competidores renovada", foi revelado ainda.