LeBron James deixa Vince Carter para trás e agora só há dois jogadores com mais jogos na NBA

LeBron James tornou-se na quinta-feira o terceiro jogador com mais jogos na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), num dia em que chegou aos 40 pontos no triunfo dos Los Angeles Lakers sobre os Portland Trail Blazers.

LeBron James, com 40 anos e 38 dias, marcou 42 pon(...)

No encontro em Portland, ‘King’ James conseguiu outra marca histórica, ao ser o primeiro basquetebolista com 40 anos a conseguir dois jogos com 40 ou mais pontos, num encontro em que atingiu oito ressaltos e quatro assistências, apesar de ter perdido a bola por 11 vezes.

Sem Luka Doncic, a recuperar de lesão, Austin Reaves foi o segundo melhor marcador dos Lakers, com 32 pontos, enquanto, nos Blazers, Deni Avdija conseguiu 28 pontos.

Os Lakers mantêm-se no quinto posto da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 21 derrotas, enquanto os Blazers (23-33) estão na 13.ª posição, um lugar atrás dos San Antonio Spurs (24-29), que viram Chris Paul subir ao segundo lugar na lista de jogadores com mais roubos de bola.