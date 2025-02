O apuramento para o Europeu não foi por acaso: “Encontrámos as pessoas certas, a madurez e a ousadia"

Quando o conseguiram, com a ajuda dos 2500 adeptos que sonharam com elas e que continuam a sonhar, o orgulho foi geral e o sentimento de gratidão diretamente proporcional à satisfação pelo trabalho feito.

A seleção nacional feminina de basquetebol conseguiu, pela primeira vez, o apuramento para o Campeonato da Europa. Num jogo decisivo contra a Sérvia, seleção que ocupa a 5ª. posição no ranking europeu e a 9ª. a nível mundial, Portugal garantiu a vitória com uma margem de 17 pontos, o que permitiu a realização de algo inédito por parte das portuguesas.

Como primeiro ponto fundamental, a seleção esperava encontrar jogadoras com disponibilidade, que se dedicassem ao basquetebol profissionalmente ou que fossem estudantes e semiprofissionais. Mas as lacunas levaram o seu tempo a serem superadas. "Às vezes, começávamos por apostar em alguém que depois ia para os Estados Unidos e já não podia voltar”, revela Vasconcelos.

O caminho foi longo e com altos e baixos. Entre apostas falhadas, o mundo do trabalho como prioridade sobre o desporto, ajustes na estrutura e investimentos da federação, a resiliência foi a chave.

Ricardo Vasconcelos considera que este foi o momento certo e que se sentiam mais preparadas do que nunca. Afinal, agora “encontrámos as pessoas certas, encontrámos a madurez em determinadas jogadoras, a ousadia noutras e a juventude e a irreverência noutras. Conseguimos criar um bloco de gente, de jogadoras, de staff, em que toda a gente sabia o seu papel e estava disponível para pôr em prática”.

E continua: “Tínhamos de apostar noutra jogadora ou em alguém que entrava no mundo do trabalho, que realmente tinha uma ótima carreira para seguir, e obviamente que o basquetebol é uma etapa e não é o fim”.

Além disto, ao nível da estrutura, a evolução também foi notória. A seleção não contava com a presença de um preparador físico, não tinha fisioterapeuta nem médico. Atualmente, estes fazem parte de uma estrutura que apenas deu frutos assim.

A luta foi diária para que tudo fosse possível, com o trabalho em conjunto onde “tudo foi essa conjugação de pessoas, da parte da equipa, que é a mais importante, mas também falo da parte do staff, que é fundamental também”.

Dentro de campo, a preparação fez-se ao longo de cada verão, com cada vez mais hipóteses de jogar contra mais equipas e daí conseguir extrair e melhorar o nível de competitividade.

Uma vez que no inverno, as atletas estão com o foco nos seus clubes e, ao longo do verão, precisam de trabalhar, “foi necessário as jogadoras abdicarem de férias, de tempo com a família e das vidas pessoais” para que fosse possível a realização de jogos de treino e estágios longos, algo considerado fundamental por Ricardo Vasconcelos.

Encontrar pessoas disponíveis para isso, as tais “pessoas certas" e que têm a arte de jogar bem basquetebol, foi uma dificuldade.

Em Portugal, a quantidade de jogadoras profissionais é reduzida, tendo em conta os poucos clubes capazes de ter jogadoras totalmente dedicadas ao basquetebol. Para o treinador Ricardo Vasconcelos, a possibilidade de evolução é maior quando um atleta se dedica inteiramente àquilo que faz.

Contudo, defende que a nossa liga, ainda que não conte com as melhores jogadoras da Europa, é “muito equilibrada e isso faz com que as jogadoras que estejam na liga portuguesa saibam jogar jogos de equilíbrio, saibam a sensação de entrar num jogo em que nunca sabe se vai ganhar ou se vai perder”.