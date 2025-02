Bárbara Timo prata no Open Europeu de Varsóvia

A judoca portuguesa Bárbara Timo conquistou a medalha de prata no Open Europeu de Varsóvia, no que foi um regresso à categoria de -70 kg, na sua primeira competição internacional do ano.

Timo, que tinha transitado a seguir aos Jogos de Tóquio 2020, em 2021, de -70 kg para -63 kg, optou por regressar a uma categoria que bem conhece, em que também alcançou grande êxitos, e sem a difícil luta com o corpo, na exigência de perda de peso.

Em Varsóvia, a judoca olímpica, vice-campeã mundial em 2019 e bronze europeu em 2021 (-70 kg), bem como bronze mundial em 2022 (-63 kg), viu-se obrigada a partir detrás e quando ainda não tem ranking nos lugares mais acima, por ausência de competição.

Dificuldades que não impediram Timo de ter um bom desempenho em Varsóvia, ainda à procura de ritmo, mas com capacidade para vencer quatro oponentes até à final: a belga Maxine Heyns, a ucraniana Anna Oliinyk-Korniiko, a checa Julie Zarybnicka e a britânica Kelly Pollard (20.ª, segunda favorita).

Na final, diante da 'desconhecida' alemã Dena Pohl, a judoca do Benfica foi surpreendida com uma projeção para ippon, pouco depois do primeiro minuto de combate (1.33 minutos de quatro).

Também em femininos, no mesmo peso, a campeã nacional Joana Crisóstomo terminou em sétimo lugar, com duas vitórias e duas derrotas, e Margarida Brás, em -63 kg, perdeu ao segundo combate que realizou.

Em masculinos, Portugal voltou a subir ao pódio por intermédio de Otari Kvantidze, com o judoca a conquistar a medalha de bronze em -73 kg, numa categoria muito concorrida, em que venceu cinco de seis combates.

Na luta pelo bronze, o judoca do Sporting bateu o cazaque Ykylas Alseit, num combate em que segurou cedo uma vantagem de yuko.

Kainan Pires, também em -73 kg, perdeu ao segundo combate, bem como Miguel Gago, em -66 kg, enquanto Bernardo Fernandes (-60 kg) foi derrotado na estreia.

No domingo, a seleção portuguesa ainda terá em prova Raquel Brito (-52 kg), Raquel Brás (-57 kg), Pedro Lima (-90 kg) e Diogo Chantre (-100 kg).