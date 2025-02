Alto do Malhão decide sucessor de Evenepoel num inédito contrarrelógio na Volta ao Algarve

O ciclista suíço Jan Christen (UAE Emirates), líder da geral da 51.ª Volta ao Algarve, será hoje o último a partir para o contrarrelógio da quinta etapa, que definirá o sucessor de Remco Evenepoel no palmarés de vencedores.

O camisola amarela iniciará o 'crono' que percorre 19,6 quilómetros entre Salir e o alto do Malhão às 16h20, dois minutos depois do terceiro classificado, o belga Laurens de Plus (INEOS), com o português João Almeida, que é segundo, a sair para a estrada quatro minutos antes do seu jovem companheiro suíço.

Christen tem quatro segundos de vantagem sobre o ciclista da A-dos-Francos, tendencialmente mais favorito para o inédito exercício individual que leva os ciclistas a escalarem os 2,6 quilómetros até ao ponto mais alto de Loulé, classificados como uma contagem de segunda categoria, depois de cumprirem 17 quilómetros essencialmente planos.

Já De Plus está a sete segundos do camisola amarela, tendo atrás de si na geral outro português da UAE Emirates, no caso António Morgado, quarto a 14 segundos.

A luta para suceder ao ausente Remco Evenepoel, o tricampeão que está a recuperar de um acidente grave num treino, está totalmente em aberto, já que também Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), sexto a 20 segundos, e Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), o vencedor de 2017 que é sétimo a 23, ainda podem chegar ao triunfo.