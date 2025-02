O Sporting e o Benfica empataram 2-2 em partida do campeonato de hóquei em patins.

A partida foi intensa, teve sete lances de bolas paradas e os dois guarda-redes brilharam.

Romero e Roc Pujadas marcaram para os leões. Já Lucas Ordoñez bisou para os encarnados.

Com este empate, a equipa da Luz mantém a liderança no campeonato, com mais um ponto de vantagem sobre o Sporting.

Nota ainda para um desentendimento entre Angelo Girão e Di Benedetto.