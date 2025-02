A escalada de Jaime Faria continua: é o oitavo tenista português a entrar no top-100 mundial

Jaime Faria tornou-se o oitavo tenista português a atingir o top-100 mundial, ao subir ao 87.º posto, depois de ter atingido os quartos de final do torneio do Rio de Janeiro.

Depois de ter entrado como "lucky loser", o lisboeta, de 21 anos e que passou pela primeira vez a primeira ronda de um torneio ATP no Brasil, subiu 20 lugares na hierarquia ATP.

A subida ao 87.º lugar comprovou a ascensão meteórica de Jaime Faria, que no início de 2024 estava fora do top-400 mundial, juntando-se agora a João Sousa, Nuno Borges, Gastão Elias, Rui Machado, Frederico Gil, Nuno Marques e Pedro Sousa, seu atual treinador, na restrita lista de portugueses que chegaram ao top-100 mundial.

O já retirado João Sousa continua a ser o melhor português de sempre no ranking, ao chegar ao 28.º lugar, duas posições acima da melhor alcançada até agora por Nuno Borges, que foi 30.º em setembro de 2024.

O maiato continua a ser o número um nacional e subiu ao 38.º lugar, depois de ter chegado à segunda ronda em Doha, na qual perdeu para o russo Andrey Rublev.

Apesar de estar suspenso, devido a um antidoping positivo, o italiano Jannik Sinner mantém a liderança do ranking, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz.