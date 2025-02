Defendeu o neto que apitava um jogo de basquetebol, foi agredido e morreu dois meses depois

Andrés Rico saiu de casa, na manhã de 15 de dezembro, para ir ver mais um jogo do neto, um dos árbitros escolhidos para mais uma jornada do basquetebol jovem galego entre BM Sanxenxo e Rasoeiro. O encontro, entre equipas femininas, teve lugar em Vilalonga, em Pontevedra, Galiza.

A certa altura, o avô reagiu ao comportamento de um espectador violento, defendendo o seu neto. O homem, o pai de uma menina que estava a jogar, empurrou Rico, que bateu com a cabeça no chão e ficou em estado grave. Seguiu-se o estado de coma no Hospital Álvaro Cunqueiro.

Dois meses depois, relata a Cadena Ser, confirmou-se o pior cenário: Andrés Rico, de 68 anos, não resistiu aos ferimentos. O anúncio partiu da Federación Española de Balonmano, que aquando do incidente proibiu adeptos nos pavilhões durante um mês.

“Obrigado por ser um exemplo e promover o que o basquetebol tem de semear”, escreveu nas redes sociais a federação galega.

“Obrigado por sacrificar-se para mudar algo que muitos negam. Obrigado por estar aí, Andrés, obrigado porque sabemos que, ainda que não o vejamos nos nossos pavilhões, estará sempre connosco”, pode ler-se ainda.

Na altura, o agressor foi identificado pela Guardia Civil. Ainda não se conhecem as consequências para o pai que agrediu Andrés Rico.