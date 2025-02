Filipa Martins nomeada para melhor ginasta europeia em 2024

A portuguesa Filipa Martins está nomeada para o prémio de melhor ginasta feminina europeia em 2024, da European Gymnastics.

A ex-ginasta, de 29 anos, que se retirou após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, concorre com Alice D’Amato (Itália), Valentina Georgieva (Bulgária), Bryony Page (Grã-Bretanha) e Darja Varfolomeev (Alemanha).

"De longe a ginasta artística feminina portuguesa mais bem-sucedida, Filipa Martins ganhou o prémio SmartScoring Shooting Star 2024, em Rimini, por sua dedicação ao desporto e pela sua influência em jovens ginastas no seu país. Filipa Martins representou Portugal pela terceira vez nos Jogos Olímpicos em Paris 2024, obtendo o melhor resultado de sempre do país, classificando-se para a final geral, na qual terminou no 20.º lugar", justifica o Comité Executivo da European Gymnastics.



Filipa Martins fez história, em Paris 2024, ao tornar-se a primeira portuguesa de sempre a apurar-se para a final "all around" da ginástica artística de uns Jogos Olímpicos. Terminou a prova na 20.ª posição.

A votação está aberta ao público. Pode deixar o seu voto aqui.