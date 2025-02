Do anonimato ao top-100 num ano: a história de Jaime Faria, a nova coqueluche do ténis nacional

Nascido na capital portuguesa, Jaime Faria tem 21 anos e é um tenista português em ascensão. Atingiu agora o top-100 mundial, mas há um ano estava fora dos 400 melhores do mundo.

Foi em 2010 que o tenista, então com seis anos, descobriu o amor ao ténis. Foi com o pai, pela primeira vez, assistir a um jogo, no Algarve. Não quis ficar na zona destinada a crianças, foi a exceção no meio de muitos e preferiu optar por uma vista privilegiada no Grand Champions. E, desde aí, algo o fascinou e pediu aos pais para começar a jogar também. Algo despertou nele a vontade de também pegar nas raquetes, fazer voar bolas e viver a magia do court.

Ingressou na federação aos 16 anos e, ao longo do tempo, as conquistas têm surgido. Nem sempre correu bem e, em 2024, numa entrevista à Renascença, revelou ter “sempre muito respeito por todos os outros jogadores e pela derrota”.

O início dessa época foi um sonho. Jaime Faria triunfou em quatro torneios ITF no Algarve, entre fevereiro e março de 2024, em Vila Real de Santo António, Faro, Quinta do Lago e Vale do Lobo.