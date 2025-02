Surf. Francisca Veselko está nos quartos de final em Marrocos

Francisca Veselko, também conhecida como Kika, qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Pro Taghazout Bay, em Marrocos, do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), sendo a única resistente entre os surfistas portugueses.



Kika venceu a quarta bateria dos "oitavos", com um total de 16,40 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,33 e 8,07), superando a israelita Anat Lelior (14,97), que ficou no segundo lugar e também passou à próxima fase, a espanhola Sol Borelli (11,50) e a também portuguesa Teresa Bonvalot (4,13), que fez uma interferência e terminou a competição na 13.ª posição.

Nos quartos de final, Francisca Veselko vai defrontar a sul-africana Louise Lepront no quarto "heat".

Antes, já tinha sido afastada Mafalda Lopes, que ficou no terceiro posto da terceira bateria dos oitavos de final, com 10 pontos (5,50 e 4,50), abaixo da alemã Camilla Kemp (13,27) e de Louise Lepront (10,70) - próxima adversária de "Kika" -, e à frente da sul-africana Anastasia Venter (5,73).

Na competição masculina, Guilherme Ribeiro, que foi o único português a alcançar os "oitavos", também se despediu hoje do evento marroquino, ao ficar no último lugar da segunda bateria com 7,94 pontos (7,17 e 0,77), faltando-lhe uma onda bem pontuada para discutir a qualificação para os quartos de final.

O local Ramzi Boukhiam, que integra o circuito principal (CT), dominou o "heat" e marcou 16,40 pontos, seguido pelos franceses Maxime Huscenot (12,50) e Sam Piter (11,34).

Nas fases iniciais da prova já tinham ficado pelo caminho as portuguesas Constância Simões e Mariana Melendez e, no quadro masculino, Matias Canholto, Francisco Queimado, Luís Perloiro, Martim Fortes, Afonso Pinto, Francisco Ordonhas, Joaquim Chaves e João Mendonça.