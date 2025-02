É isto que estão a perder, amigos: Doncic reencontrou os Mavericks e assinou um triplo-duplo

Os reencontros após o fim de uma relação são não raras vezes momentos constrangedores. Cada um, ou uma, tenta mostrar que está melhor, que superou mais rapidamente o término. No caso de Luka Doncic e dos Dallas Mavericks, o vencedor da separação é o esloveno e, no reencontro, na madrugada desta quarta-feira, fez questão de mostrá-lo.

Não que Los Angeles não chore ainda por Davis. O poste foi homenageado com um vídeo dos seus melhores momentos como Laker e nem LeBron, que recebeu de Doncic o passe para os derradeiros dois pontos do encontro, conteve a emoção durante o tributo ao amigo.

Davis não jogou, devido a um problema na virilha, e Doncic mostrou, apesar dos números, que ainda se está a ambientar à nova equipa: só converteu seis dos 17 lançamentos de dois pontos que tentou.

Ainda assim, o esloveno foi decisivo, em especial no papel de "playmaker" (ou não fosse ele um base), e ajudou os Lakers a somar a terceira vitória consecutiva e a subir ao quarto lugar da Conferência Oeste, dentro da zona de apuramento direto para o "play-off". Já os Mavericks estão em nono, nos postos de acesso indireto.

Contudo, este pentágono amoroso com Doncic, Lakers, Davis e Mavs - uma troca que surpreendeu a NBA e os próprios jogadores - ainda promete gerar mais intriga, com câmaras apontadas a todas as micro-expressões do quinto vértice, LeBron, que não esconde as saudades.