Jaime Faria apura-se para os quartos de final em Santiago

O tenista português Jaime Faria qualificou-se para os quartos de final em Santiago, repetindo no Chile a sua melhor prestação de sempre em torneios do circuito ATP, uma semana depois de a ter conseguido no Rio de Janeiro.

Na semana em que se tornou o oitavo português a entrar no top-100 do ranking ATP, Jaime Faria, 87.º da hierarquia, voltou a ultrapassar a segunda ronda, ao eliminar o brasileiro Gustavo Heide, 160.º e proveniente da fase de qualificação, por 6-7 (2-7), 7-6 (7-5) e 6-4, ao fim de 2h48.

Após dois sets sem qualquer quebra de serviço, o lisboeta, de 21 anos, conseguiu o único 'break' ao sétimo jogo do terceiro parcial, que se revelou decisivo para a conquista do encontro.

Este foi o terceiro encontro entre os dois tenistas, com Jaime Faria a manter-se 100% vitorioso, depois de, em 2024, ter vencido nos 'challengers' de Oeiras e Curitiba.

Faria, que deverá subir pelo menos dois lugares na hierarquia mundial, vai defrontar pela primeira vez o sérvio Laslo Djere, 103.º do mundo, que afastou o espanhol Pedro Martínez, 36.º e finalista do Estoril Open em 2024.

Ainda hoje, Francisco Cabral, ao lado do neerlandês Jean-Julien Rojer, vai disputar os quartos de final de pares, frente ao norte-americano Ryan Seggerman e ao australiano John-Patrick Smith.