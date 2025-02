Jaime Faria avança para a segunda ronda do Open do Chile

Jaime Faria qualificou-se para a segunda ronda do Open do Chile, na madrugada desta quarta-feira, ao eliminar o italiano Luciano Darderi, oitavo cabeça de série do torneio ATP 250, que decorre em Santiago.

Um dia depois de se ter tornado o oitavo tenista português a entrar no top-100 do ranking ATP, o número dois nacional, agora 87.º do mundo, afastou o italiano, 59.º, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 20 minutos.