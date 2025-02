“O râguebi não é complicado, é uma questão de fazer bem o básico”: Mannix e a semifinal do REC25

O formação e o abertura ficaram ao serviço dos seus clubes da Pro D2 de França, assim como o ponta Rodrigo Marta, motivo pelo qual não estão disponíveis para defrontar a Espanha, no sábado, nas meias-finais do Rugby Europe Championship 2025 (REC25).

"O râguebi não é um jogo complicado. É tudo uma questão de fazer bem o básico e isso é tudo o que vamos fazer. Vamos ser muito bons no básico, ter muita energia e jogar, como estes jogadores têm feito. Impressionam-me sempre que vestem a camisola da seleção e jogam com um orgulho desmedido, com muita paixão e sentimento por tudo o que representa, para eles, jogar por Portugal. E não posso pedir-lhes mais nada", elogiou o técnico à Lusa.

Segundo o antigo 'all black', "jogar uma meia-final em casa", contra a Espanha, "é um momento entusiasmante para se ser jogador da seleção portuguesa" e o resultado do encontro será "apenas uma consequência" da qualidade do trabalho que todo o grupo desenvolveu durante esta semana.

A seleção portuguesa de râguebi recebe a Espanha, no sábado, em jogo das meias-finais do REC25 com início previsto para as 15:30, no Estádio Nacional, em Oeiras, e arbitragem do galês Adam Jones.

A equipa orientada por Simon Mannix venceu o Grupo B da competição e vai, por isso, defrontar em casa o segundo classificado do Grupo A numa eliminatória a uma só mão.

Se vencer a Espanha, Portugal encontra na final a Geórgia ou a Roménia, que no domingo disputam a outra meia-final.

A seleção lusa procura o segundo título europeu do seu historial, após o triunfo obtido em 2004, numa competição que, desde a sua primeira edição, em 2000, tem sido dominada pela Geórgia (16 títulos) e pela Roménia (cinco).

Ao qualificar-se para as meias-finais, Portugal assegurou, também, o apuramento para o Mundial Austrália2027, juntamente com os outros três semifinalistas do REC25.

As quatro seleções europeias são as primeiras a juntar-se às 12 já apuradas por terem terminado nos primeiros três lugares dos seus grupos no Mundial de França2023: França, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, África do Sul, Escócia, País de Gales, Fiji, Austrália, Inglaterra, Argentina e Japão.