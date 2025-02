Pichardo out, Dongmo in. Conheça lista de convocados para Europeu de pista coberta

Sem os consagrados Pedro Pichardo, Agate Sousa e Patrícia Mamona, Portugal vai apresentar a segunda maior delegação de sempre em Europeus em pista curta, com 20 atletas, em Apeldoorn, nos Países Baixos, menos dois do que em Istambul 2023.

Pedro Pablo Pichardo falha a defesa dos títulos no triplo salto de Torun 2021 e Istambul 2023 por ter abdicado da temporada 'indoor', em prol de um estágio prolongado em Porto Rico, privilegiando os Mundiais Tóquio 2025, entre 13 e 21 de setembro.

Igualmente ausentes vão estar Patrícia Mamona, que não voltou a competir desde que conquistou o bronze no triplo nos últimos Europeus, depois do ouro em 2021, devido a lesão, e Agate Sousa, também terceira, mas no comprimento, ao ar livre, em Roma 2024, por não estar na melhor forma.

Dos recentemente medalhados, restam Auriol Dongmo, bicampeã europeia do lançamento do peso, que voltou recentemente à competição, após falhar os Jogos Olímpicos Paris 2024, devido a uma fratura numa perna no final do ano de 2023, e Tiago Luís Pereira, terceiro nos Mundiais 'indoor' Glasgow 2024.

Os 20 atletas convocados pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) para Apeldoorn 2025 apenas são superados pelos 22 que participaram na última edição, na Turquia, quando tinha batido o recorde de 18 alcançado em Viena, em 2002.

Destacam-se ainda na comitiva lusa aos 38.ºs Campeonatos Europeus em pista curta Isaac Nader, terceiro no ranking europeu dos 1.500 metros, e Jessica Inchude, que ocupa igual posição no lançamento do peso, assim como outros já finalistas como Carlos Nascimento, nos 60 metros, Salomé Afonso, nos 1.500, João Coelho, nos 400, e Tsanko Arnaudov, no peso.

Delvis Santos, nos 60, Duarte Gomes e Miguel Moreira, nos 3.000, são os estreantes da seleção portuguesa, que vai ser chefiada pelo presidente da FPA, Domingos Castro, mas regista outras 'baixas', como Mariana Machado, apesar de ter vaga por ranking, devido ao momento de forma, e o lançador Francisco Belo, que não fez a época de inverno.

Estes Europeus fecham também a qualificação para os Mundiais 'indoor' de Nanjing, na China, cujo prazo para mínimos só termina em 9 de março, último dia de competição em Apeldoorn 2025, atendendo que só Isaac Nader tem marca de apuramento direto, havendo outros seis em posição de entrada por ranking e mais três bastante perto.

Os Europeus de pista curta disputam-se em Apeldoorn, nos Países Baixos, de 6 a 9 de março e os Mundiais em Nanjing, China, de 21 a 23 de março.

Lista dos 20 convocados para os Europeus em pista curta Apeldoorn 2025:

Femininos:

- 60 metros: Lorene Bazolo (Sporting).

- 400 metros: Carina Vanessa (Sporting).

- 1.500 metros: Patrícia Silva (Sporting) e Salomé Afonso (Benfica).

- 3.000 metros: Salomé Afonso (Benfica).

- Lançamento do peso: Jessica Inchude (Sporting), Auriol Dongmo (Sporting) e Eliana Bandeira (individual).

Masculinos:

- 60 metros: Carlos Nascimento (Sporting) e Delvis Santos (Sporting).

- 400 metros: João Coelho (Sporting), Omar Elkhatib (Sporting) e Ericsson Tavares (Benfica).

- 1.500 metros: Isaac Nader (Benfica) e Nuno Pereira (Sporting).

- 3.000 metros: Duarte Gomes (Sporting) e Miguel Moreira (Benfica).

- 60 metros barreiras: Abel Larrinaga (Sporting).

- Salto em comprimento: Gerson Baldé (Benfica).

- Triplo salto: Tiago Luís Pereira (Sporting).

- Lançamento do peso: Tsanko Arnaudov (Sporting).