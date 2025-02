Sete dias, quase 40 mil assinaturas. Jogadores de League of Legends querem correr com o CEO

"Durante anos, League of Legends tem sido um dos maiores e mais adorados jogos do mundo. Mas sob a liderança de Dylan Jadeja, o jogo tem caído de qualidade a um ritmo sem precedentes . A Riot Games tem feito decisão atrás de decisão que prioriza lucro em detrimento da experiência dos jogadores , e a comunidade está farta de ser ignorada e de ser tratada como completos idiotas que eles só vêem como números que lhes dão dinheiro", pode ler-se nas primeiras linhas da apresentação deste abaixo-assinado.

Há jogos que se tornam tão populares que um movimento concertado dos fãs pode abalar toda a estrutura de comando. É o que pode acontecer com League of Legends: os jogadores estão a unir-se contra o CEO da Riot Games, a editora do jogo, e a petição pelo seu "afastamento imediato" já reuniu quase 40 mil assinaturas no espaço de uma semana .

A intenção desta petição é "abrir caminho para mostrar quantas pessoas querem que haja mudança", para que a Riot Games aja conforme.

"Se toda a gente se juntar e criar ação real, que mostre o quão frustrados e cansados estamos, podemos criar o League of Legends que todos merecemos. Um sem toda a monetização predatória, um jogo em que não sabemos que vamos ficar dececionados a cada 'patch', um jogo de que possamos, simplesmente, desfrutar de novo, que possamos partilhar com outros sem ter de pensar duas vezes ou de acrescentar avisos. Um jogo que possamos adorar", conclui "Sam G".

League of Legends é um dos videojogos online mais populares do mundo. Segundo o site de estatísticas "Priori Data", contudo - e apesar de a série de animação "Arcane", inspirada no jogo, ter colhido grandes elogios da crítica e do público -, o número de jogadores tem decrescido: de uma média de 180 milhões por mês em 2022, para 131 milhões em 2024. A estimativa para 2025 é de 120 milhões de jogadores por mês.

A faceta competitiva do jogo - o lado dos eSports - parece caminhar em sentido contrário: a final do Campeonato do Mundo de 2024 atingiu um número recorde de 6,94 milhões de espectadores em todo o globo.