Jannik Sinner. Doping fez cair nomeação para o Prémio Laureus de desportista do ano

O tricampeão do Grand Slam foi suspenso por três meses após um acordo, muito criticado por diversos tenistas, com a Agência Mundial Antidoping (WADA), anunciado em meados de fevereiro.

“Após discussões (...) foi decidido retirar a nomeação de Jannik Sinner para o Prémio Laureus de desportista do ano”, anunciou Sean Fitzpatrick, presidente da Academia que atribui estas distinções, através de comunicado de imprensa, no qual revelou que o atleta e o seu técnico já foram informados desta decisão.

Este entendimento levou a AMA – que pretendia impor ao tenista um ano de suspensão - a desistir do recurso apresentado no Tribunal Arbitral do Desporto, no qual contestava a decisão da Agência Internacional para a Integridade do Ténis de ilibar o número um mundial.

Esta punição impedirá o italiano de participar em quatro Masters 1.000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Roma), mas não no de Roma, nem em Roland-Garros, Wimbledon ou no US Open, os três torneios do Grand Slam que faltam disputar em 2025.

“Acompanhámos este caso, as decisões das autoridades internacionais envolvidas e mesmo que registemos as circunstâncias atenuantes invocadas [por Sinner, que alega contaminação acidental], acreditamos que a suspensão de três meses” infligida ao italiano de 23 anos “torna a nomeação nula e sem efeito”.