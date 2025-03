Lorene Bazolo iguala recorde nacional dos 60m

A velocista Lorene Bazolo iguala o recorde nacional dos 60 metros, com 7.17 segundos, no World Indoor Tour Gold, disputado em Madrid.

A atleta do Sporting, de 41 anos, foi terceira na prova, disputada esta sexta-feira.

Esta marca iguala o recorde que já era seu – e também de Arialis Gandulla (desde 2023).

Neste torneio estiveram outros atletas lusos: Tiago Luís Pereira foi terceiro classificado no triplo salto (com 16,35 metros) e Jessica Inchude foi também terceira no lançamento do peso (18,88 metros).