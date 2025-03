Aryna Sabalenka mantém a liderança no ranking WTA

A bielorussa Aryna Sabalenka mantém-se de forma destacada no primeiro lugar do ranking mundial de ténis, na atualização desta segunda-feira.

O pódio mantém-se inalterado com a polaca Iga Swiatek no segundo lugar, a mais de mil pontos de Sabalenka, seguida da norte-americana Coco Gauff.

Francisca Jorge, a portuguesa com melhor classificação, ocupa o lugar 254. Já esteve no top-200, em julho de 2024, com a posição 176. Em pares, a tenista portuguesa detém o posto 107. Em outubro de 2024, estava presente no top-100, com o lugar 99.

Matilde Jorge subiu agora três lugares e ocupa a posição 286, a sua melhor até ao momento. Em pares, subiu um lugar e está na 115.ª posição.

No top-1000, também as tenistas portuguesas Angelina Voloshchuk e Ana Filipa Santos estão classificadas nas posições 771 e 933, respetivamente.