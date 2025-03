Nuno Borges sobe dois lugares no ranking mundial de ténis

Nuno Borges sobe dois lugares e ocupa agora a posição 36 no ranking mundial, na atualização desta segunda-feira. Jaime Faria mantém o 87.º lugar, alcançado no final de fevereiro.

O tenista português sobe na hierarquia mundial pela segunda semana consecutiva, depois de ter chegado à segunda ronda no ATP 500 do Dubai, em que eliminou o francês Arthur Fils, 19.º do mundo. Aproxima-se da sua melhor posição de sempre, alcançada em setembro de 2024, o 30.º lugar.

Jaime Faria, o oitavo tenista português a alcançar o top-100 mundial, mantém o lugar 87 no ranking, depois de ter chegado aos quartos de final no Open do Chile. Foi a primeira vez que chegou a uma fase tão adiantada de um torneio do circuito ATP.



O italiano Jannik Sinner mantém-se na liderança do ranking, apesar da suspensão por doping. O segundo lugar pertence ao alemão Alexander Zverev, seguido do espanhol Carlos Alcaraz, a terminar o pódio.

Em pares, Francisco Cabral sobe um lugar e ocupa o posto 59 na hierarquia mundial. A sua melhor posição foi em setembro de 2022, com o lugar 45.