Mathieu van der Poel arranca época com vitória na Bélgica

O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel, da Alpecin-Deceuninck, arrancou a temporada de estrada com uma vitória na Ename Samyn Classic.

O campeão mundial em 2023 e especialista em clássicas arrancou a época mais cedo do que o previsto com a presença na prova belga esta terça-feira, que conquistou ao "sprint".

Van der Poel estava em Espanha a treinar para o arranque da temporada no Tirreno-Adriático, na próxima segunda-feira, quando uma baixa de última hora na equipa da Alpecin abriu espaço para a presença do ciclista, que estava ainda em fase de pré-época e a recuperar da época de ciclocross.

O neerlandês chegou ao trecho final da corrida no grupo da frente e foi o primeiro a atacar na rampa da meta. Paul Magnier, da Soudal-Quickstep, e Emilien Jannière, da TotalEnergies, não conseguiram acompanhar o "sprint" de van der Poel e fecharam o pódio, respetivamente.

"Senti-me forte durante a corrida, tinha muita gente atenta ao que eu fazia. A 50 quilómetros do final disse aos meus colegas que iria poupar as pernas para o sprint, porque sendo numa rampa, pensei que seria capaz de vencer e foi o que aconteceu. Estou muito feliz", disse ao "Eurosport" após o final da prova.

Mathieu van der Poel, de 30 anos, foi campeão do mundo em 2023, venceu por três vezes a Ronde van Vlaanderen, duas vezes Paris-Roubaix, uma vez Milano-Sanremo e uma vez Strade Bianche. É ainda sete vezes campeão do mundo de ciclocrosse.

O neerlandês volta à estrada na próxima segunda-feira no Tirreno-Adriático. Competirá ainda no primeiro monumento da temporada, Milano-Sanremo, no dia 22 de março.