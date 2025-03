LeBron James é o primeiro jogador de sempre a chegar aos 50 mil pontos na NBA

LeBron James tornou-se, na madrugada desta quinta-feira, o primeiro jogador da história da NBA a chegar aos 50 mil pontos na carreira.

"King James", de 40 anos, alcançou a marca inédita na vitória dos Los Angeles Lakers sobre os New Orleans Pelicans, por 136-115, em que amealhou 34 pontos. À 22.ª temporada na elite do basquetebol, LeBron já tem mais quais seis mil pontos que qualquer outro jogador na história.

A estrela dos angelinos soma os 41.871 pontos na época regular aos 8.162 em play-offs, para um total de 50 mil. Em segundo, está outra lenda dos Lakers: Kareem Abdul-Jabbar, que jogou por 20 anos, de 1969 a 1989, e amealhou 44.149 pontos combinados durante a carreira.

O triunfo também teve contribuição de Luka Doncic, com um duplo-duplo de 30 pontos e 15 assistências (e ainda captou oito ressaltos). O esloveno juntou-se a Magic Johnson, Jerry West e LeBron no restrito lote de jogadores que registaram esses dados de pontos e assistências pelos Lakers. Contudo, mais destacado ainda: é o primeiro jogador de sempre da franquia a consegui-lo com pelo menos cinco triplos convertidos.

Do lado dos Pelicans, só Zion Williams salvou face, com 37 pontos. Mais ninguém da equipa chegou, sequer, às duas dezenas de pontos.

Com esta triunfo caseira, os Lakers recuperam o segundo lugar da Conferência Oeste, em zona de pay-off, com 39 vitórias e 21 derrotas.