Gerson Baldé. “O meu objetivo é lutar pelas medalhas”

O português Gerson Baldé qualificou-se para a final do salto em comprimento dos Europeus em pista curta Apeldoorn'2025, com a marca de 8,11 metros.

O atleta do Benfica, de 25 anos, superou os oito metros da qualificação direta para a final, logo na primeira tentativa, igualando o seu melhor registo do ano, a três centímetros do seu recorde pessoal.

"Claro que é um bom indicador. Nestas competições eu entro sempre confiante, um pouco nervoso, claro, mas sempre confiante, porque a qualificação era possível e muito acessível", reconheceu.

Quase tão rápido como chegou à final, marcada para sexta-feira, às 19h34, Gerson Baldé compareceu na zona mista da Arena Omnisport Apeldoorn, onde foi prontamente felicitado pela namorada, apresentando argumentos para o concurso.

"O meu objetivo é lutar pelas medalhas e vamos ver o que vai dar. Senti-me bem, este é um piso muito rápido e eu gosto muito de competir assim, com este ambiente do público", sublinhou o atleta do Benfica, que já tinha conseguido 8,11 em 11 de janeiro, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.

As vagas na final são atribuídas aos atletas que saltarem pelo menos 8,00 ou os oito primeiros.

Carlos Calado é o recordista nacional do salto em comprimento, com os 8,22 metros conseguidos em Espinho, em 26 de janeiro de 2002, e o detentor da melhor classificação portuguesa na competição, com o segundo lugar em Valência'1998.