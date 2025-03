O saltador em comprimento Gerson Baldé, do Benfica, saltou 8.11 metros no primeiro ensaio da qualificação no Europeu de Pista Coberta.

O português, de 25 anos, garantiu a qualificação direta (8.00m) para a final logo ao primeiro salto.

A final, em Apeldoorn, está marcada para as 19h34 desta sexta-feira.



O recorde português do salto em comprimento é de Carlos Calado, com os 8,22 metros, conseguidos em Espinho, em 2002.