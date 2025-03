Portugal nos Europeus de pista coberta com “atletas com nível para ser medalhados”

Portugal parte para os Europeus de atletismo de pista curta com “atletas com nível para ser medalhados”. Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo desde dezembro, acompanha a segunda maior comitiva de sempre, apenas superada pela edição de Istambul 2023, e, em entrevista a Bola Branca, dá voz à esperança nacional.

“Quando cheguei, encontrei uma seleção bem-disposta e muito descontraída. É um sinal de que eles estão bem preparados e prontos. Pessoalmente, estou convicto de que vamos ter excelentes resultados. A nível de medalhas, nós temos atletas com nível para ser medalhados, mas neste tipo de campeonatos tudo pode acontecer”, alerta.

Auriol Dongmo, bicampeã europeia de pista curta no lançamento do peso, Tiago Pereira, que foi medalha de bronze nos Mundiais de pista coberta, e Isaac Nader, que compete nos 1500 metros e bateu recentemente o recorde nacional dos 800 metros, partem para Apeldoorn como favoritos a conquista de lugares no pódio.