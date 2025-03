O português Isaac Nader está feliz pela passagem à final dos 1500m dos Europeus de Pista Coberta e agora espera dificuldades na prova decisiva.

"Espero uma final difícil. Hoje, acredito que, com os nervos, era mais difícil. Amanhã [na sexta-feira], é uma seleção, só correm nove, e são os nove melhores europeus. É mais um dia de luta e para lutar, mais uma vez, pela melhor posição possível. O importante é chegar ao fim com a satisfação de que fiz tudo para alcançar os meus objetivos. Nada está ganho, será uma corrida muito difícil. Vamos correr, acredito, para recorde dos campeonatos”, disse.

No entanto, o atleta do Benfica garante: “O Isaac Nader está pronto para qualquer corrida".

"Tenho 3.32 minutos. Consegui tirar dois segundos, quase, ao recorde pessoal e ao recorde nacional, e isso indica coisas boas. Se vamos ou não conseguir coisas bonitas, só Deus sabe. Acredito que as coisas, com o seu tempo, vão sair. Não sei se será amanhã. Vou lutar para que os portugueses fiquem orgulhosos do Isaac Nader".

Já Nuno Pereira, apesar da consciência de ter "dado tudo” estava desiludido. "Nestas provas, todos os pormenores contam. Eu tinha sido o último a entrar nesta competição. No papel, era dos piores atletas aqui, apesar de eu saber que isso não refletia o meu valor. Tentei uma tática mais conservadora e tentar subir na corrida".

A final dos 1500m em Apeldoorn, nos Países Baixos, está marcada para as 20h15 desta sexta-feira.