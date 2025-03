Andebol. Sporting qualificado para os quartos da Champions

O Sporting conquistou o apuramento direto para os quartos de final da Liga dos Campeões de andebol, ao empatar na Polónia com o Wisla Plock 29-29, assegurando o segundo lugar do Grupo A.

Numa fase em que apenas os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos seguem para os 'quartos', ao Sporting bastava um empate no reduto polaco para garantir a segunda posição, o que veio a conseguir com um golo nos instantes finais da partida, depois de ter entrado nos últimos minutos com uma desvantagem de três tentos.

Com este empate, o Sporting terminou o grupo na segunda posição, com 18 pontos, os mesmos dos alemães Fuchse Berlin e dos franceses Paris Saint-Germain, mas a equipa portuguesa acabou por garantir a passagem por levar vantagem no desempate entre as três formações.

Nos quartos de final, além do Sporting, estão também os húngaros do Veszprem, vencedores do Grupo A, juntando-se estas duas formações aos espanhóis do FC Barcelona e aos dinamarqueses do Aalborg, primeiro e segundo classificados, respetivamente, do Grupo B.