Miguel Martins regressa, mas há várias ausências na seleção de andebol

O central do Aalborg, Miguel Martins, regressou à convocatória da seleção para os dois jogos com a Polónia, de qualificação para o Europeu'2026, após ser ilibado num controlo antidoping positivo, que o afastou do Mundial, onde Portugal foi 4.º classificado.

Três semanas depois de ser autorizado a voltar à competição e aos treinos com efeitos imediatos, levantada a suspensão provisória recebida em janeiro, na véspera da estreia nacional no Mundial, por alegada violação das regras de antidopagem, o andebolista do campeão dinamarquês voltou às escolhas do selecionador Paulo Jorge Pereira.

Miguel Martins, de 27 anos, teve um teste positivo para testosterona exógena no controlo realizado por ocasião do Euro2024, mas pediu uma contra-análise, que não confirmou a presença daquele esteroide anabolizante androgénico proibido pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), motivando a Federação Internacional de Andebol (IHF) a levantar a suspensão.

Além do central, os laterais Gabriel Cavalcanti e Joaquim Nazaré e os pivôs Fábio Silva e Daymaro Salina são as novidades face ao Campeonato do Mundo, no qual Portugal foi quarto colocado e teve o melhor resultado de sempre em fases finais de grandes provas.

De fora ficaram Francisco Costa, melhor jogador jovem do Mundial e lesionado por tempo indeterminado, Victor Iturriza, designado como melhor pivô, Fábio Magalhães, Salvador Salvador e Alexandre Cavalcanti, num "contexto muito desfavorável" para o selecionador.

"Há anos que tem sido recorrente o facto de ter de alterar a convocatória habitual nestas fases de qualificação. Esta é talvez a convocatória mais difícil de fazer desde que assumi a seleção em 2016, porque poderemos estar a falar de até oito indisponíveis, pois há dois atletas presentes na convocatória que ainda estão em processo de avaliação. Ainda que saibamos que há um conjunto de atletas que garante sempre que sejamos competitivos, estamos a exigir a jovens que qualifiquem Portugal para Europeus e Mundiais", analisou.

Os Heróis do Mar reúnem-se na segunda-feira, em Lisboa, para iniciarem a preparação dos dois duelos com a Polónia, da terceira e quarta jornadas do Grupo 8 de qualificação rumo ao Europeu'2026, previstos para 13 de março, em Gdansk, e Odivelas, três dias depois.

"Espero que consigamos manter-nos competitivos, até porque não vamos jogar com uma seleção qualquer. A Polónia também tem ambições de se qualificar claramente e é, em teoria, a segunda melhor seleção deste grupo. Neste momento, ainda não sei muito bem como é que vamos jogar tendo em conta estas alterações", admitiu Paulo Jorge Pereira.

Em busca da nona presença, e quarta consecutiva em Europeus, Portugal lidera o Grupo 8 da segunda fase de apuramento, com quatro pontos, em dois encontros, contra três da Polónia, segunda classificada, um de Israel, terceiro, e zero da Roménia, quarta e última.

"Temos de estudar as opções. Convém dizer que isto é também fruto de uma obrigatória restruturação das competições que tem de ser feita a nível internacional, porque há uma sobrecarga de jogos brutal para os atletas selecionáveis e não é por acaso que temos assistido por essa Europa fora à [considerável] quantidade de clubes que têm lesionados com gravidade. Não sabemos quando é que isto vai parar", advertiu Paulo Jorge Pereira.

A 17.ª edição do Europeu de andebol vai realizar-se entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, numa organização conjunta entre Suécia, Dinamarca e Noruega, tendo os três anfitriões e a campeã continental França no elenco dos 24 finalistas, ao qual acedem os dois primeiros colocados das oito 'poules' de qualificação e os quatro melhores terceiros.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Rêma (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica).

- Pontas: Diogo Branquinho (Sporting), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (Tremblay, França) e Pedro Portela (Sporting).

- Laterais: Gabriel Cavalcanti (Benfica), Miguel Oliveira (FC Porto), João Gomes (Sporting) e Joaquim Nazaré (Skjern, Dinamarca).

- Pivôs: Daymaro Salina (FC Porto), Fábio Silva (Benfica), Luís Frade (FC Barcelona, Espanha) e Ricardo Brandão (FC Porto).

- Centrais: André Sousa (ABC), Martim Costa (Sporting), Miguel Martins (Aalborg, Dinamarca) e Rui Silva (FC Porto).