Neemias Queta titular e em destaque em mais um triunfo dos Celtics

Os Boston Celtics garantiram, na noite de quinta-feira, a vitória em casa ao baterem os Philadelphia 76ers, por 123-105. Foi mais um passo no caminho do apuramento para os "play-offs" de apuramento de campeão da NBA.

O português Neemias Queta foi aposta inicial do treinador Joe Mazzulla na última vitória dos Celtics na NBA. O jogador correspondeu em campo com uma exibição de destaque nas estatísticas nos 24 minutos jogados.

Queta não é habitualmente titular e, segundo Joe Mazzulla, teve um primeiro período "hesitante". Porém, a oportunidade de estar presente no cinco inicial arrancou ao treinador da equipa de Boston alguns elogios ao internacional português.

"Disse-lhe que acredito realmente que ele pode ter uma oportunidade de ser um bom jogador nesta liga. Ele ganhou-nos jogos. Acredito nele, tem uma oportunidade de ser bom. Só temos de continuar em cima dele", referiu.

Do outro lado, os 27 pontos de Kelly Oubre Jr. não chegaram para a vitória dos 76ers. Jayson Tatum, do lado da equipa de Boston, foi melhor e somou 35 pontos.

Com esta vitória, os Celtics chegam aos 45 triunfos em 63 jogos da época regular. Mantêm-se no segundo lugar da Conferência Este, com a liderança a ser tomada pelos Cleveland Cavaliers.