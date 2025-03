Nuno Borges passa à segunda ronda em Indian Wells

O tenista português Nuno Borges avançou, esta quinta-feira, para a segunda ronda no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao bater o francês Arthur Rinderknech em três parciais.

O número um nacional começou melhor a partida ao quebrar por duas vezes o serviço de Rinderknech, 73.º do ranking ATP, para conquistar o primeiro set por 6-1.

O segundo parcial foi muito mais equilibrado, com o francês de 29 anos a conseguir finalmente quebrar o serviço de Borges, 36.º do "ranking" mundial, e vencer por 5-7.

O maiato de 27 anos voltou a impor o favoritismo no terceiro e último set, conquistando os três primeiros jogos para vencer por 6-2 e fechar o encontro em duas horas e 26 minutos.

Na próxima fase, Borges vai defrontar o veterano búlgaro de 33 anos Grigor Dimitrov, 15.º do "ranking" ATP, que se qualificou automaticamente para a segunda ronda.

Os dois jogadores apenas se defrontaram por uma vez, com Borges a vencer Dimitrov no Open da Austrália de 2024, para se tornar o primeiro tenista português a alcançar os oitavos de final no primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Borges chegou a Indian Wells depois de ter sido eliminado nos oitavos de final do torneio ATP 500 do Dubai, ao perder com o canadiano Félix Auger-Aliassime, em três parciais.

O desempenho nos Emirados Unidos, que incluiu uma vitória na estreia contra o francês Arthur Fils, 19.º no "ranking" mundial, valeu ao português a subida ao 36.º lugar do ranking ATP.

Borges conseguiu também vingar-se de Fils, que o tinha eliminado em 2024, na primeira ronda do torneio Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, no sudoeste dos Estados Unidos.

O maiato voltou a subir na hierarquia mundial, pela segunda semana consecutiva, voltando a aproximar-se da sua melhor posição de sempre, o 30.º lugar, que ocupou em setembro de 2024.