Jessica Inchude e Auriol Dongmo na final do lançamento do peso no Europeu de Pista Curta

As portuguesas Jessica Inchude e Auriol Dongmo qualificaram-se para a final do lançamento do peso nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista curta, que estão a decorrer em Apeldoorn, nos Países Baixos. Lançaram a 18,85 e 18,64 metros, respetivamente.

Jessica Inchude, que tem como recorde pessoal os 19,18 metros alcançados já este ano, assegurou a presença na final, com o segundo ensaio, superando os 18,80 da qualificação direta, após ter iniciado o concurso com 18,47.

Já Auriol Dongmo, que defende os títulos conquistados em Torun2021 e Istambul2023, avançou na competição com o quarto melhor lançamento da qualificação, a 18,64, também na segunda tentativa, após ter arrancado com 18,40 e terminado com 18,50.

A neerlandesa Jessica Schilder, com 19,92, e a alemã Yemisi Oguleye, com 18,95, também asseguram o apuramento direto para a final, cuja última apurada foi a também germânica Katharina Maisch, com 18,12.

De fora da final ficou Eliana Bandeira, que tinha 18,29 como melhor marca da época e hoje não foi além de 17,44 na segunda tentativa, depois de arremessos a 17,02, no primeiro, e 17,24, no terceiro.