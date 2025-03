O ciclista Tadej Pogacar (Emirates) volta a conquistar a clássica Strade Bianche, apesar de ter caído durante a corrida.

O esloveno, líder da UAE Emirates, ficou com o lado esquerdo do corpo bem marcado, mas recuperou o atraso com que ficou para o britânico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro) e ainda chegou isolado à meta.