O triplista Tiago Pereira terminou a final do triplo salto do Europeu de Pista Curta no quinto lugar.

O atleta do Sporting só teve dois saltos válidos, em seis tentativas, e o melhor foi de apenas 16,45 metros.

A vitória sorriu ao italiano Andy Diaz Hernandez. No pódio ficaram ainda Max Hess e Andrea Dellavalle.

De recordar que Tiago Pereira tinha sido terceiro no último Mundial, mas agora não conseguiu repetir a qualidade do concurso.