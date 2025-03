Bruno Coelho espera terminar só com vitórias a fase de qualificação para Europeu

O ala Bruno Coelho espera maiores dificuldades na Holanda relativamente às que Portugal encontrou perante Andorra, mas deseja manter o "caminho vitorioso" na qualificação para o Euro 2026 de futsal, para o qual já está apurado.

"Esperamos um jogo diferente em relação ao último com Andorra [goleada por 5-0, na sexta-feira, em Paredes]. Os Países Baixos são uma equipa que pressiona mais, com jogadores de muita qualidade e bem organizados", disse Bruno Coelho, em referência ao encontro de quarta-feira, da sexta e última jornada do Grupo 7 da Ronda Principal de qualificação.

Em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Bruno Coelho lembrou as dificuldades criadas pelos holandeses no jogo disputado em dezembro de 2024, na Póvoa de Varzim, que a equipa portuguesa, atual bicampeã europeia, ganhou por 4-2.

"Temos de estar atentos a todos os momentos do jogo. Na altura, estivemos a ganhar por dois golos e eles conseguiram aproveitar algumas desconcentrações nossas para voltar a entrar no jogo", advertiu o veterano jogador, de 37 anos, antes do reencontro com os Países Baixos, em Almere, em partida com início às 18:30.

Portugal já garantiu o primeiro lugar da 'poule' e a presença no torneio, que se realiza na Lituânia e na Letónia, graças a cinco vitórias em igual número de encontros, totalizando 15 pontos, seguido dos Países Baixos (oito), Andorra (três) e Macedónia do Norte (um).

"Vão tentar disputar o jogo de igual para igual, ainda por cima a jogar em casa e a precisar de pontos para ir ao play-off. É um adversário com um estilo mais objetivo e agressivo, no bom sentido. Estamos preparados para contrariar isso. Vamos dar tudo para seguirmos o nosso caminho vitorioso", assinalou.

A Holanda procura terminar a Ronda Principal de qualificação como um dos oito melhores segundos classificados e ganhar o direito a disputar o playoff de acesso à fase final do Euro 2026, que se vai disputar entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro de 2026.

"Queremos continuar a ser Portugal. O nosso objetivo passa por ganhar todos os jogos do grupo. Não nos desviamos do nosso objetivo. O foco é continuar a vencer e fechar o grupo da melhor forma, com o pleno de vitórias", reforçou Bruno Coelho.

A equipa das 'quinas' parte hoje para Amesterdão e o ala, que totaliza 176 internacionalizações, encera com agrado o regresso a um país onde Portugal conquistou o segundo e último título europeu, em 2022, ao vencer a Rússia na final, por 4-2.

"Voltar ali é especial. Regressar a um sítio onde já fomos muito felizes tem sempre um significado especial. Sabemos que as conquistas fazem parte do passado, o troféu está na Cidade do Futebol, mas é claro que é bom recordar aqueles momentos", sustentou.