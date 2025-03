Futsal. Portugal vai defrontar "adversário mais competente do grupo"

A seleção portuguesa de futsal viajou para os Países Baixos, para defrontar na quarta-feira o "adversário mais competente do grupo" de qualificação para o Europeu da modalidade, disse Jorge Braz, o selecionador da formação lusa.

Portugal já assegurou o triunfo no Grupo 7 e terá, no Topsportcentrum Almere, a oportunidade de terminar com um pleno de vitórias, enquanto os Países Baixos necessitam de ganhar, para ir ao play-off de acesso ao Euro.

"Vamos enfrentar o adversário mais competente do grupo. Eles têm a esperança de conseguir ir ao play-off de acesso ao Euro ao serem um dos melhores segundos classificados e para isso têm de nos vencer, será o jogo do tudo ou nada para eles", explicou Jorge Braz.

O selecionador prevê "um jogo duro e extremamente competitivo, com uma intensidade elevadíssima".

"Nós temos de ser Portugal, nos limites da intensidade. Essa intensidade está na concentração, no rigor e no que temos de fazer em campo. Temos de manter a excelência do nosso futsal, isso será fundamental para o jogo", disse ainda.

O capitão João Matos também destaca a importância do jogo, "o mais difícil desta fase de qualificação".

"Os Países Baixos necessitam ganhar para poderem chegar ao play-off. Vai ser um jogo extremamente complicado frente a uma equipa dinâmica, aguerrida e com muita qualidade individual. Têm uma estratégia muito interessante e vai haver um lado emocional da parte do adversário, que terá de correr riscos", frisou.

Já apurado para a fase final, Portugal enfrenta os Países Baixos na quarta-feira, no Topsportcentrum Almere, às 18:30 no encerramento desta fase de qualificação. Portugal lidera o Grupo 7 de qualificação para o Euro com 15 pontos, mais sete do que os Países Baixos.

"Com o decorrer do jogo, o adversário vai ter de assumir uma maior pressão e vai abrir mais espaços. Nós, com a irreverência que temos, podemos explorar esses espaços. Temos de ter muita atenção à primeira linha de pressão dos Países Baixos, no 1x1 ofensivo. No entanto, se formos Portugal, e se estivermos ao nosso nível, temos todas as condições para ganhar", acrescentou João Matos.