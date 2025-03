Oito pontos e oito ressaltos. Neemias Queta faz jus à camisola na vitória dos Celtics

Neemias Queta somou oito pontos e oito ressaltos na vitória dos Boston Celtics sobre os Utah Jazz, por 114-108, na madrugada desta terça-feira.

O poste português, número 88, também amealhou uma assistência e um bloqueio de lançamento nos 17:29 minutos que esteve em campo.

O grande destaque dos Celtics, contudo, foi Sam Hauser, que somou 33 pontos, máximo de carreira. Também Jaylen Brown (26 pontos) e Derrick White (duplo-duplo de 18 pontos e dez assistências) brilharam.

Do lado dos Jazz, de nada valeram os esforços de John Collins , que assinou um duplo-duplo de 28 pontos e dez ressaltos.

Os Celtics mantêm-se destacados no segundo lugar da Conferência Este da NBA, já com acesso, pelo menos, ao "play-in" assegurado. Os Jazz encontram-se no último lugar e fora da luta pelos "play-offs".