João Almeida supera Vingegaard e conquista primeira vitória da época

O ciclista João Almeida, da UAE-Emirates, venceu a quarta etapa do Paris-Nice, a primeira etapa de montanha da prova.

O português superiorizou-se ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que ficou em segundo lugar. Vingegaard atacou primeiro e chegou a cavar fosso para os restantes trepadores, mas um ataque nos últimos 500 metros garantiram a vitória a João Almeida, a primeira da época, depois de ter cedido o triunfo na segunda etapa da Volta ao Algarve ao colega de equipa Jan Christen.

É a primeira vez que um português vence uma etapa no Paris-Nice.

"Estou muito feliz, foi um dia duro, aconteceu muito durante a etapa, até nevou. Nunca desisti, merecemos a vitória e estou muito feliz. A subida não era muito inclinada, o Jonas atacou e não estava na melhor posição, dei o meu melhor e estou muito feliz", disse, no final da etapa.

O português perdeu muito tempo na classificação geral no dia de ontem no contrarrelógio por equipas, mas ainda confia na vitória: "Ontem não foi o nosso dia, hoje foi uma nova oportunidade, perdemos e vencemos como equipa. Acho que posso vencer o Paris-Nice, mas não depende só de mim, estou pronto para mostrar quem é o João Almeida. Vou dar o meu melhor".

Contas feitas, Vingegaard passa a vestir a camisola amarela, com cinco segundos de vantagem para o colega de equipa Matteo Jorgenson, que passa para segundo. João Almeida ocupa agora o quinto lugar, ainda a 37 segundos do dinamarquês, duas vezes vencedor do Tour de France.

Quinta-feira, vai para a estrada a quinta etapa do Paris-Nice, um percurso montanhoso de 203,3 quilómetros, mas menos exigente que a etapa desta quarta-feira.

