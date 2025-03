Andebol. Portugal empata na Polónia

A seleção de andebol empatou 36-36 contra a Polónia, em Gdansk.

A partida dizia respeito à terceira jornada do Grupo 8 da qualificação para o Campeonato da Europa de 2026.

Ao intervalo, os comandados de Paulo Jorge Pereira perdiam por 16-13.

Portugal, que jogou muito desfalcado, conseguiu um bom resultado e vai agora voltar a defrontar a Polónia, no domingo, a partir das 17h30, em Odivelas.

Com este empate, os “heróis do mar” – alcunha pela qual são conhecidos – continuam na liderança do seu grupo.

De recordar que qualificam-se os primeiros dois classificados dos grupos, juntamente com os quatro melhores terceiros.

O Euro vai ser disputada entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, numa organização conjunta de Dinamarca, Noruega e Suécia.

Portugal, que foi quarto classificado no último Mundial, tenta chegar pela nona vez à fase final de um Europeu depois de 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2020, 2022 e 2024.