Pichardo exige indemnização ao Benfica

O vice-campeão em Paris2024, campeão do mundo em Oregon2022 e europeu em Munique2022, agradeceu o apoio recebido para alcançar objetivos, prometendo, após a desvinculação com o clube 'encarnado', que representava desde 2018, levar o assunto "às instâncias competentes" e focar-se "única e exclusivamente na vertente desportiva".

A ação de arbitragem voluntária em matéria laboral apresentada por Pichardo deu entrada na quarta-feira no TAD, de acordo com o sítio na Internet deste tribunal, tendo como demandado o clube encarnado, que representou desde 26 de abril de 2017.

Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio 2020, avançou com uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para indemnização e reconhecimento de justa causa na rescisão de contrato unilateral com o Benfica.

"Devido a divergências irreconciliáveis com o Sport Lisboa e Benfica, que inviabilizam a minha continuidade, decidi deixar de ser atleta do clube, conforme comuniquei hoje mesmo à entidade. O assunto está a ser levado às instâncias competentes, pelo que, a partir deste dia, não irei mais pronunciar-me sobre este tema, focando-me única e exclusivamente na vertente desportiva", lê-se no comunicado assinado por Pichardo.

Após a conquista do título europeu em pista coberta, em Istambul2023, foi tornado público o diferendo do atleta com a diretora do projeto olímpico e do atletismo encarnado, Ana Oliveira, tendo, no ano passado, Pichardo recusado aceitar o processo de filiação na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Na sequência do anúncio do pedido de rescisão do contrato unilateralmente, o Benfica informou ter instaurado, no início do ano, um processo disciplinar a Pichardo, com vista ao seu "despedimento".

O clube revelou que o atleta "foi notificado no passado dia 03 de janeiro de 2025 de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento", por ter faltado "a exames médicos para os quais estava convocado depois dos Jogos Olímpicos, bem como o facto de ter recusado a inscrição na plataforma de atletas, apesar de ter sido por diversas vezes solicitado para tal".