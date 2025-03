Porto e Gaia vs Buenos Aires: Atlântico separa a corrida a Capital Mundial do Desporto 2027

A candidatura conjunta de Porto e Vila Nova de Gaia é finalista na corrida a Capital Mundial do Desporto 2027. Os dois concelhos estão a competir com Buenos Aires, capital da Argentina.

Porto e Gaia formalizaram a candidatura no final do ano passado e conta com o apoio da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES Portugal). Nos últimos quatro anos, investiram-se 57 milhões de euros no desenvolvimento desportivo, em prol de uma comunidade mais saudável, inclusiva e sustentável.

De 13 a 16 de março, as duas cidades recebem o comité de avaliação da ACES Europa. Ao longo da visita, os membros da comitiva liderada por Gian Francesco Lupattelli terão a oportunidade de conhecer as potencialidades das duas cidades a nível desportivo.

Para Rui Moreira, presidente da câmara do Porto, a candidatura conjunta é diferenciadora: “Faz parte destes processos ter concorrência, mas acreditamos que, não só preparamos uma candidatura forte, como temos, acima de tudo, os argumentos. E os argumentos melhores são as pessoas, esse é o nosso grande argumento.”

O autarca do Porto olha para a candidatura como uma resposta aos desígnios da população: “Vivemos numa zona do país onde as pessoas adoram desporto. Desde a minha mãe, com 90 anos, que adora ir fazer ginástica para o Parque da Cidade, aos meus netos que adoram fazer desporto”.

Para Rui Moreira, a particularidade de ser uma candidatura conjunta, algo que nunca tinha acontecido, “aumenta o potencial” de triunfo. Destaca, ainda, a existência de “rio e mar à nossa frente”, algo que considera importante para os desportos náuticos e afirma ser uma condição quase única.

O vereador de desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Guilherme Aguiar, assegura: “Se ganharmos temos 365 dias para ocupar. Já temos muitos contatos com confederações internacionais e confederações nacionais para organização de eventos em 2027.”

Acrescenta que as duas cidades estão preparadas a nível de infraestruturas para a prática desportiva, estando “apenas dependentes da decisão deles [do comité de avaliação da ACES].”

Porto e Gaia disputam o título com Buenos Aires. Após visita à capital da Argentina, será selecionada a cidade vencedora. A escolha deverá ser anunciada em meados de maio.