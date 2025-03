Vingegaard abandona Paris-Nice e João Almeida sobe ao pódio

O português João Almeida subiu ao terceiro lugar da classificação geral individual do Paris-Nice, esta sexta-feira, ainda antes de subir ao selim para a sexta etapa, devido ao abandono de Jonas Vingegaard.

O ciclista dinamarquês, da Visma-Lease a Bike, ficou com feridas no rosto e uma contusão na mão esquerda, na sequência de uma queda na quinta etapa, em que perdeu a camisola amarela para o colega de equipa Matteo Jorgenson. Ficou a 22 segundos do norte-americano.

Com a desistência do vencedor da Volta a França de 2022 e 2023, o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) sobe ao segundo lugar da geral, a 36 segundos de Jorgensen, e João Almeida (UAE Team Emirates), que estava em quarto, passa a ser terceiro. O português está a 40 segundos do camisola amarela.

A sexta etapa, de oito, do Paris-Nice decorre esta sexta-feira, entre Saint-Julien-en-Saint-Alban e Berre l'Étang, num percurso de 209,8 quilómetros.