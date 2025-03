Liliana Cá é medalha de prata na Taça da Europa de lançamentos

A atleta Liliana Cá conquistou este domingo a medalha de prata no concurso do disco na Taça da Europa de lançamentos, que decorre desde sábado em Nicósia, no Chipre, ao atingir 62,66 metros, melhor marca pessoal da época.

Depois de ter dominado a prova até ao quarto e antepenúltimo ensaio, ao intercalar dois arremessos a 62,17 e 62,66 metros com outros tantos nulos, a lançadora do Sporting foi batida pela sueca Vanessa Kamga, com 63,25, o melhor registo mundial da temporada.

Liliana Cá, de 38 anos, fechou com mais duas tentativas nulas e foi perseguida no pódio pela alemã Marike Steinacker, com 61,57 metros, falhando a reedição do êxito de 2021, numa prova que tinha sido arrebatada em 2024 pela recordista nacional Irina Rodrigues.

Portugal despediu-se com duas medalhas, um dia depois de Jessica Inchude ter repetido a vitória de 2023 no peso, ficando no 14.º lugar da classificação coletiva, com 19 pontos.

No derradeiro dia de eventos no Estádio GSP, os recordistas nacionais Tsanko Arnaudov e Leandro Ramos foram quinto e nono colocados no peso e no dardo, com 19,86 e 77,18 metros, respetivamente, tendo Décio Andrade sido 10.º na final B do martelo, com 69,38.

A nível de sub-23, João Fernandes fechou o top 10 no dardo, com 67,45 metros, Mariana Camara não passou da nona e última posição na final B do peso, com 12,32, e Catarina Flor foi 13.ª no martelo, com 55,08, no pior registo entre os atletas com tentativas válidas.

A 24.ª edição da Taça da Europa de lançamentos realizou-se desde sábado na capital do Chipre, com a presença de 13 atletas portugueses, incluindo sete seniores e seis sub-23.