Apuramento para primeiro Mundial de futsal terá "dois significados" para Ana Catarina

A eventual participação da seleção portuguesa feminina de futsal no primeiro Mundial, entre 21 de novembro e 7 de dezembro de 2025, nas Filipinas, terá duplo valor, admite a guarda-redes Ana Catarina.

“Para mim, tem dois significados extremamente importantes. Desde logo, é o cumprir do nosso sonho. Por outro lado, é um sentimento de realização pela luta que temos tido ao longo de 15 anos. Desde 2010, participámos em torneios não oficiais, mas ansiávamos e fizemos várias campanhas para que a FIFA nos pudesse ouvir e dar a oportunidade de realizar o primeiro Mundial. Isso também nos serve de motivação para esta qualificação”, admitiu a futsalista do heptacampeão nacional Benfica, em declarações à agência Lusa.

Entre quarta-feira e sábado, sempre em Montesilvano, a equipa das quinas enfrentará a Suécia, a Hungria e a anfitriã Itália, necessitando de assegurar um dos dois primeiros lugares do Grupo A da Ronda de Elite de apuramento europeu para rumar à fase final da principal competição planetária de seleções, que conta com inédita organização da FIFA.

“A nossa seleção acaba por ser uma das favoritas à passagem e, neste caso, ao primeiro lugar. Obviamente, a Itália tem um fator importante, que é alinhar em casa, mas temos a consciência de que, onde Portugal entra, tem de ser sempre para ganhar e deixar marca. Não sentimos isso como pressão, mas como uma motivação”, direcionou Ana Catarina, segunda com mais internacionalizações AA (114), apenas atrás de Ana Azevedo (132).

A equipa treinada por Luís Conceição está a estagiar há quase duas semanas e fez dois jogos de preparação com a tricampeã europeia Espanha nos arredores de Madrid, tendo perdido tangencialmente na quinta-feira (4-3) e no sábado (3-2), antes de chegar a Itália.

“Apesar de não terem sido os resultados ideais, deu para perceber algumas dificuldades que tínhamos na construção de jogo, na hora de pressionar e a nível de sistemas táticos. Aliás, sofremos dois golos de livre. Ainda bem que aconteceu ali, no sentido de estarmos em alerta e fazermos os ajustes todos que temos de fazer antes da qualificação”, vincou.

Ana Catarina, de 32 anos, é uma das mais experientes numa seleção portuguesa jovem, que tem o objetivo de vencer a Suécia, a Hungria e a Itália, mas mostra-se ciente de que “tem de competir ao máximo nível e estar ligada durante os 40 minutos” de cada desafio.

Portugal nunca defrontou oficialmente as nórdicas, mas já bateu as magiares nas meias-finais do Euro2022 (6-0) e na definição dos terceiro e quarto lugares do Euro2023 (12-0).