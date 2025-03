COI recupera boxe para Los Angeles 2028 após troca de mãos

O boxe deverá ser incluído no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, depois de vários anos de disputa pela sua tutela.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, revelou, esta segunda-feira, que o Conselho Executivo aprovou a inclusão do boxe. Decisão que ainda carece de ratificação de uma assembleia geral de cerca de 100 membros, embora se trate, habitualmente, de mera formalidade.

Foi o COI que organizou os torneios de boxe nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 e Paris 2024, depois de ter banido a Associação Internacional de Boxe, sediada na Rússia, devido à guerra russa com a Ucrânia - e já depois de as relações terem azedado, em 2019. Para Los Angeles 2028, contudo, avisou que teria de haver novo parceiro. Em fevereiro, o Comité reconheceu uma nova tutela mundial para o boxe, a World Boxing.

Com sede em Lausanne, na Suíça, a World Boxing foi formada em abril de 2023 e consiste, atualmente, de 84 federações-membro.

O boxe é um dos mais antigos desportos da história. Já fazia parte do programa dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e o seu primeiro campeão, Onomasto de Esmirna, escreveu as regras do boxe antigo.

Já na era moderna, três pugilistas conquistaram mais medalhas de ouro do que todos os outros: o húngaro László Papp (Londres 1948, Helsínquia 1952 e Melbourne 1956) e os cubanos Teófilo Stevenson (Munique 1972, Montreal 1976 e Moscovo 1980) e Félix Savón (Barcelona 1992, Atlanta 1996 e Sidnei 2000), todos com três títulos de campeão olímpico.

Importa referir que o boxe olímpico é amador, o que difere do profissional. Uma das grandes diferenças está no número de ensaios: três nos Jogos Olímpicos e quatro a 12 no profissional.

Também há diferenças ao nível da aparência, em particular para os homens: barba feita - se houver bigode, não pode ser mais longo que o lábio superior - e camisola (os profissionais combatem de tronco nu).

Muitos dos pugilistas profissionais passaram, primeiro, pelo desporto amador - cujo pináculo é a conquista de uma medalha olímpica. Grandes nomes estão nessa lista: Muhammad Ali (ouro em 1960), Joe Frazier (ouro em 1964), "Big George" Foreman (ouro em 1968), "Sugar" Ray Leonard (ouro em 1976), Evander Holyfield (bronze em 1984), Floyd Mayweather (bronze, 1996), Anthony Joshua (Londres 2012), entre outros.

O boxe esteve em todos os Jogos Olímpicos da era moderna desde a sua inclusão em St. Louis 1904 - exceto em Estocolmo 1912, porque a modalidade era proibida na Suécia na altura. Los Angeles 2028 arriscava-se a ser a segunda edição em 124 anos a excluir este desporto milenar, no entanto, o COI terá resolvido a questão a tempo.