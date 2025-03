Mirra Andreeva sobe ao top-10 mundial após derrotar número 1

Mirra Andreeva atingiu pela primeira vez o top-10 mundial, na atualização do ranking WTA desta segunda-feira, após derrotar a bielorrussa Aryna Sabalenka na final em Indian Wells.

A tenista russa, de 17 anos, subiu cinco lugares e ocupa a posição número 6 no ranking mundial. Com a vitória contra Sabalenka, por 2-6, 6-4 e 6-3, Andreeva tornou-se a terceira campeã mais jovem do torneio, depois de Martina Hingis em 1998 e Serena Williams em 1999.

O pódio mantém-se inalterado, com a liderança ocupada por Sabalenka. A polaca Iga Swiatek mantém o segundo lugar, seguida da norte-americana Coco Gauff.

A portuguesa mais bem classificada, Francisca Jorge, desce cinco posições e está agora no lugar 259. A sua melhor classificação foi em julho de 2024, com a posição 176. Em pares, subiu seis lugares, para o posto 109. Francisca já esteve no top-100, com o lugar 99, em outubro de 2024.

A irmã mais nova de Francisca Jorge, Matilde, desceu um lugar, para a posição 287. Em pares, ascendeu seis posições e ocupa o lugar 109, o melhor até agora.